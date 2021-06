Covid, prosegue la vaccinazione degli ultra 80enni e fragili non ancora protetti

L’Asp di Agrigento ha comunicato di essere ad un passo dalla copertura totale di chi ha almeno 80 anni e tutti coloro che soffrono di più patologie, comprese le persone che si occupano della loro assistenza. L'Asp conta di effettuare le vaccinazioni a partire dalla giornata di sabato 19 giugno, dalle 14:00 alle 20:00, per proseguire con una giornata a settimana presso l’ospedale di Ribera,

"Per raggiungere questo obiettivo . ha dichiarato il sindaco Matteo Ruvolo -i medici di famiglia stanno raccogliendo le adesioni per le prime 100 dosi che saranno somministrate sabato 19 giugno. Colgo l’occasione per fare quindi un appello a tutti i cittadini che ricadono in queste categorie di approfittare a partire da sabato 19 giugno, per sottoporsi alla vaccinazione".

E’ possibile segnalare la propria disponibilita? ad essere vaccinati a partire dalla giornata del 19 giugno, anche al Comune di Ribera, inviando una mail con i propri dati all’indirizzo salute@comunediribera.ag.it.

E’ attivo inoltre un numero di telefono, a cui e? possibile chiamare o inviare un messaggio whatsapp per prenotare la propria vaccinazione: 335 15 15 991.

"Ricordo ancora - conclude Ruvolo - che sia la prenotazione per email che attraverso il numero di telefono e? riservata alle persone che hanno piu? di 80 anni di eta?, soggetti con fragilita?, caregiver e soggetti con comorbidita? che non siano stati ancora contattati dal medico di famiglia.