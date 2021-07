Vaccini ed effetto green pass: tornano le code all'hub del Palacongressi

L'obbligatorietà del certificato verde Covid, per andare al ristorante al chiuso e partecipare ad eventi pubblici, ha dato una notevole spinta alla campagna d'immunizzazione. In fila gente di tutte le età ma è sopratutto boom tra i giovani

L'hub del Palacongressi torna caotico, con scene di cui ci si era quasi dimenticati. File per sottoporsi al vaccino già dalle prime ore del mattino, a testimoninanza del fatto che l'imminente entrata in vigore del decreto Covid, che rende il green pass requisito essenziale per svolgere numerose attività - sia all'aperto che al chiuso - ha spinto tantissimi scettici ed indecisi a farsi immunizzare.

Le lunghe file, in attesa del turno, hanno inevitabilmente causato assembramenti con numerosi richiami da parte del personale addetto alla sicurezza. Tutti con la mascherina, ovviamente, ma troppo vicini. Rischio alto, dunque, per tutti coloro che si sono recati al Palacongressi e che hanno dovuto fare i conti con una ressa decisamente prevedibile e difficile da tenere a freno.

E così anche Agrigento conferma quanto sta avvenendo in tutta Italia dove, in generale, si è registrato un incremento di circa il 400 per cento delle prime dosi in pochi giorni: il decreto Covid, in tal senso, sembra funzionare.

I numeri

Secondo l'ultimo bollettino nazionale sono stati 5.140 i nuovi positivi e 5 vittime. E' tornato inoltre a salire il numero delle terapie intensive e dei ricoveri. Il tasso di positività è sceso al 2%.

Sono 64.933.226 le dosi finora somministrate, 29.820.109 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 55,21% della popolazione over 12.

Il boom di prenotazioni riguarda soprattutto i giovani: 124 mila under 50 sono stati vaccinati soltanto nell'ultima settimana: crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni.

D'altra parte si contano numerose manifestazioni dei no vax in almeno 80 piazze italiane.