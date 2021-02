Vaccini anti Covid per gli over 80, Musumeci: "Registrate oltre 20 mila prenotazioni"

Esordio positivo in Sicilia per la piattaforma online - predisposta dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzata da Poste Italiane - che consente agli over 80 di prenotarsi per la somministrazione del vaccino anti Covid. Finora le richieste memorizzate sul sistema sono state oltre ventimila. Il dato è stato reso noto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, intervenendo a Rainews24. Il governatore ha sottolineato che "sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. E' un dato significativo". Le vaccinazioni partiranno dal 20 (febbraio ndr). "Siamo convinti - ha aggiunto il governatore - che se si dovesse andare avanti secondo il programma, noi potremmo entro il 28 di febbraio somministrare oltre 130 mila dosi. Sarebbe un buon punto di partenza. Il programma finirà in estate raggiungendo anche le fasce dei più giovani. Speriamo che i vaccini arrivino nella giusta quantità, così da evitare che il nostro piano vaccinazioni possa subire ritardi o rallentamenti".

La prenotazione è posibile per i siciliani con più di 80 anni, compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941. Si deve accedere al form "prenotazioni.vaccinicovid.gov.it" raggiungibile dal portale siciliacoronavirus.it e da tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.

L'uso della piattaforma prevede alcuni passaggi. E' necessario inserire il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale del diretto interessato, poi viene richiesto un numero di telefono di riferimento (non deve essere necessariamente quello dell'anziano, ma anche di un delegato che esegue la procedura). Viene quindi chiesto di trascrivere il codice che il sistema ha inviato al numero di telefono di riferimento e poi di scegliere un giorno e luogo della somministrazione tra quelli indicati. Viene immediatamente inviata conferma del buon esito della domanda. I cittadini che sono impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri vaccinali, possono usufruire del servizio di vaccinazione a domicilio (operativo a partire dal 1 marzo 2021). Dopo la registrazione è infine necessario scaricare i moduli relativi al consenso, all'anamnesi e al trattamento dei dati personali per poi portarli con sè - compilati - al centro di vaccinazione nel giorno prescelto.

Oltre alla piattaforma online, è possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).