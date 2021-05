Tra Open day, stop e ripartenze la Sicilia accelera sulle vaccinazioni: superata quota 2,5 milioni

Il report del commissario nazionale per l'emergenza e del ministero della Salute attesta che sono state inoculate 2.512.331 dosi su un totale di 2.698.672 consegnate. L'Isola ha quindi usato il 93,1% della dotazione. Lo sprint ha avuto come risvolto della medaglia l'esaurimento delle scorte di AstraZeneca con inevitabili disagi. Dati in miglioramento ma lontani dalle regioni più virtuose

La Sicilia sembra avere ingranato la marcia giusta e negli ultimi giorni è stata superata la quota dei due milioni e 500 mila vaccini anti Covid somministrati. Secondo il report del commissario nazionale per l'emergenza e del ministero della Salute (aggiornato alle 6 del mattino di oggi ndr), sono state inoculate 2.512.331 dosi su un totale di 2.698.672 consegnate. L'Isola ha quindi usato il 93,1% della dotazione.

Solo tra venerdì 21 a giovedì 27 maggio nell'Isola sono state effettuate 291.105 somministrazioni, ben oltre l'obiettivo prefisso. Uno sprint, dovuto soprattutto agli open day e alla campagna in favore dei maturandi, che ha avuto come risvolto della medaglia l'esaurimento delle scorte di AstraZeneca con inevitabili disagi nei principali centri vaccinali. Cittadini rimandati a casa e appuntamenti rinviati anche se, con l'arrivo delle nuove forniture, tutto dovrebbe tornare a regime nelle prossime ore.

Guardando i dati forniti a livello centrale, in Italia sono 34.073.292 i cittadini vaccinati e di questi in 11.710.952 hanno ricevuto sia la prima sia la seconda dose (il 19,76 % della popolazione). La Sicilia nonostante abbia accelerato, resta però in fondo alla classifica nazionale. Umbria, Puglia, Lombardia e Marche - che hanno usato oltre il 97% della dotazione - sono lontane. In Sicilia la vaccinazione ha riguardato finora 1.328.872 donne e 1.183.459 uomini La fascia d'età più protetta (503.612 dosi) è quella tra 60 e 69 anni, c'è poi la fascia 70-79 anni con 473.929 immunizzazioni e quella degli over 80 con 466.242.