Tari e Covid, disposte riduzioni straordinarie per le famiglie bisognose

Disposte riduzioni straordinarie per la Tari 2021 per le famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate. Ad annunciarlo è il Comune.

Lo stato di bisogno sarà certificato attraverso la certificazione Isee e l’agevolazione sarà concessa per fascia andando dal 75% per le utenze che hanno un valore Isee tra 0 e 9.360 euro e del 25% per le utenze con un'Isee tra 12 e 14mila euro.

"Al fine di usufruire della riduzione sopra descritta - dice la nota - i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita istanza utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del Comune, nella sezione portale trasparenza per la gestione rifiuti '3.1.K Eventuali Riduzioni - modulistica o presso un qualsiasi Caf. Oltre all’intestatario dell’utenza Tari, l’istanza potrà essere presentata anche da altro soggetto delegato. La medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 30/09/2021 consegnandola presso l’ufficio del Protocollo Generale del Comune, oppure inoltrandola a mezzo Pec a protocollogenerale@pec.comune. ribera.ag.it".