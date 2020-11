Screening di massa a scuola: Carisi (Asp): "Dobbiamo convivere con il coronavirus ma essere ottimisti"

E’ iniziato oggi ad Agrigento il Covid screening della popolazione studentesca: oggi e domani, nel cortile dell’Istituto “Foderà” del Quadrivio, personale dell’Asp esegue tamponi rapidi agli studenti e al personale scolastico che volontariamente si sottopone al test diagnostico.

“In questo disastroso terzo millennio – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Simona Carisi, responsabile del servizio epidemiologico dell’Asp – dobbiamo mentalmente imparare a convivere con il Coronavirus. Deve passare il massaggio che se dovessimo avere il Covid, come arriva deve andare via. Non possiamo pensare di stare male e di morire, quest’ansia – conclude Carisi – dobbiamo cercare di domarla”.