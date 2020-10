Nuovo boom di contagi: 6 positivi a Sciacca e 1 a Licata, il Covid è arrivato anche in una casa di riposo

Sei tamponi positivi al Covid-19. La seconda ondata epidemia, per Sciacca, continua a far registrare numeri importanti e allarmanti. Ma oltre ai nuovi contagiati ci sono anche, e per fortuna, i guariti che quest'oggi sono 4. Attualmente, nella città delle Terme, i positivi sono 49. Caso di Covid-19 anche a Sambuca di Sicilia e un ennesimo a Licata che è arrivata a 13 positivi.

A dare la conferma dei sei nuovi casi è stato il sindaco Francesca Valenti che ha ricevuto comunicazione dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sciacca resta la realtà della provincia di Agrigento più colpita. Fra i sei nuovi contagiati, due sono stati ricoverati. Si tratta di anziani di 98 e 82 anni. Gli altri risultati infettati, e al momento in isolamento domiciliare, hanno 89, 64, 47 e una donna di 38 anni.

Il virus arriva in una casa per anziani

"La persona positiva è stata ricoverata in un ospedale della provincia di Palermo, ricoverata per altre cause non riconducibili al Coronavirus - ha spiegato il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, - . Non si tratta di un sambucese, ma è domiciliato in una struttura ricettiva per anziani di Sambuca di Sicilia. Questo ha innescato una grande preoccupazione perché le strutture per anziani sono popolate da persone molto esposte a questo virus. Abbiamo avvisato gli operatori che sono stati messi in quarantena, si sono adoperati affinché gli anziani continuino ad avere l'assistenza necessaria. Siamo in una fase di grande esposizione, quindi dobbiamo fare attenzione. Questo caso, anche se non riguarda un sambucese, interessa molto il nostro territorio. Ci sono anche operatori di altri Comuni e stiamo avvisando i colleghi di altri Comuni. Da domani inizieremo con i tamponi molecolari per fare una verifica sugli impiegati comunali e commercianti". A Sambuca di Sicilia i contagiati sono, al momento, 3. L'Asp ha disposto tamponi per tutti gli operatori che lavorano nella casa di riposo e per gli anziani ospiti.

Licata arriva a 13 contagi

L’Asp di Agrigento ha comunicato un ulteriore caso di positività al coronavirus. Sale dunque nuovamente a 13 il numero di positivi. "Anche questa persona non risulta ricoverata, né ha gravi disturbi" - hanno reso noto dalla polizia municipale - .

(Aggiornato alle ore 18,20)