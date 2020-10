Coronavirus, tamponi positivi per 6 medici del Poliambulatorio di Lampedusa e per un 20enne di Licata

Sei medici del Poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19 e un nuovo caso accertato anche a Licata.

Il focolaio del Poliambulatorio

A confermare i contagi dei sei medici in servizio a Lampedusa è stato il sindaco delle Pelagie Totò Martello. E questi sei casi vanno, di fatto, ad aggiungersi a quello dell'operaio dell'aeroporto già risultato infettato dal virus e ai tre: di due ambulanzieri e del tecnico di laboratorio sempre in servizio al Poliambulatorio.

Dopo questi 6 contagi, l'Asp di Palermo - da cui dipende il presidio territoriale di Lampedusa - ha iniziato tutte le procedure previste: sanificazione e identificazione e ricerca dei contatti diretti dei medici. I sanitari sono in isolamento domiciliare mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto, appunto, in contatto con i sanitari. "Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi - dice il sindaco Martello - . Abbiamo questo focolaio al Pte che l'Asp di Palermo sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti".

Salgono a 13 i contagi a Licata

Un ventenne di Licata s'è presentato al pronto soccorso dell'ospedale con lievi sintomi. L'esito del tampone non ha lasciato alcun dubbio: è positivo. E' stato posto in stato di isolamento domiciliare. Salgono dunque a 13 i contagiati della città.

(Aggiornato alle ore 17,15)