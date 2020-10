Coronavirus, tornano ad aumentare i contagiati: tamponi positivi a Canicattì e a Favara

Non passa giorno, di nuovo, senza che non si registrino, a Canicattì, nuovi casi di positività al Coronavirus. Ma contagi, oggi, si stanno registrando - ed è un +3 - a Favara.

Quattro positivi a Canicattì

Il canicattinese contagiato non sta particolarmente bene. "Ha sintomi lievi e si trova al proprio domicilio - conferma il sindaco Ettore Di Ventura - . ''autorità sanitaria già nelle prossime ore provvederà a svolgere come da protocollo tutte le indagini epidemiologiche necessarie. Ancora una volta. sollecito tutti ad adottare scrupolosamente tutte le precauzioni quali uso della mascherina, evitare assembramenti e limitare allo stretto necessario le frequentazioni sociali". Canicattì torna ad avere 4 contagiati, al momento. Mentre sono 10 le persone, in questa seconda ondata, che sono, per fortuna, già guarite.

Tre nuovi positivi a Favara

L'esito - positivo - di tre tamponi è stato comunicato dall'Asp di Agrigento al sindaco di Favara Anna Alba. A Favara, nelle ultime ore, s'è registrata però anche una guarigione e, attualmente, i positivi sono 5. Gli ultimi tre contagiati sono tre uomini: padre: un anziano, figlio e un altro giovane che non è parente dei primi due. Il focolaio dovrebbe comunque essere sempre lo stesso perché l'ultimo è un collaboratore dei primi due. Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare.

Sono, invece, arrivati negativi i tamponi dei familiari dell'uomo di Cianciana risultato infettato dal Covid. A darne comunicazione ufficiale è stato il sindaco Francesco Martorana: "I tamponi rinofaringeo, effettuati alla moglie e alla figlia del paziente affetto da Covid 19, sono risultati negativi".