Coronavirus, tornano ad aumentare i contagiati: 2 tamponi positivi a Porto Empedocle, 3 a Favara e 1 a Canicattì

Non passa giorno, di nuovo, senza che non si registrino, a Canicattì, casi di positività al Coronavirus. Ma contagi, oggi, si stanno registrando - ed è un +3 - a Favara. Due invece i nuovi contagi a Porto Empedocle.

Il Covid torna a Porto Empedocle

Due nuovi casi si sono registrati a Porto Empedocle. Le contagiate sono madre e figlia. L'anziana, una novantenne, per una polmonite, è già ricoverata a Catania. "Vivono fuori paese, in una villetta isolata, ed erano già in quarantena - ha spiegato il sindaco Ida Carmina - . Si faranno i consueti accertamenti, ma non ci sono pericoli di contagio. Era ovvio che potesse accadere di nuovo visto l'alto numero di contagio in tutta la penisola. E' necessaria una grande attenzione. Il contagio si verifica soprattutto all'interno delle famiglie. Di recente c'era un sospetto di positività di un neonato di 15 giorni. Le persone non si aspettano di poter essere messe in pericolo da un neonato. Serve adottare misure di cautela anche in famiglia".

Quattro positivi in totale a Canicattì

Uno il canicattinese contagiato oggi e non sta particolarmente bene. "Ha sintomi lievi e si trova al proprio domicilio - conferma il sindaco Ettore Di Ventura - . ''autorità sanitaria già nelle prossime ore provvederà a svolgere come da protocollo tutte le indagini epidemiologiche necessarie. Ancora una volta. sollecito tutti ad adottare scrupolosamente tutte le precauzioni quali uso della mascherina, evitare assembramenti e limitare allo stretto necessario le frequentazioni sociali". Canicattì torna ad avere 4 contagiati, al momento. Mentre sono 10 le persone, in questa seconda ondata, che sono, per fortuna, già guarite.

Tre nuovi positivi a Favara

L'esito - positivo - di tre tamponi è stato comunicato dall'Asp di Agrigento al sindaco di Favara Anna Alba. A Favara, nelle ultime ore, s'è registrata però anche una guarigione e, attualmente, i positivi sono 5. Gli ultimi tre contagiati sono tre uomini: padre: un anziano, figlio e un altro giovane che non è parente dei primi due. Il focolaio dovrebbe comunque essere sempre lo stesso perché l'ultimo è un collaboratore dei primi due. Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare.

Negativi e guariti

Sono, invece, arrivati negativi i tamponi dei familiari dell'uomo di Cianciana risultato infettato dal Covid. A darne comunicazione ufficiale è stato il sindaco Francesco Martorana: "I tamponi rinofaringeo, effettuati alla moglie e alla figlia del paziente affetto da Covid 19, sono risultati negativi". Un'altra guarigione è stata comunicata, oggi, dall'Asp a Licata dove, di fatto, i positivi sono scesi a 10. Tre invece i pazienti guariti a Ravanusa dove i positivi rimangono soltanto due. Ben 5 i guariti che vengono registrati ad Aragona dove i contagiati restano però ancora in numero elevato: ben 20. Uno, infine, il cittadino di Grotte che s'è lasciato l'incubo coronavirus alle spalle. Nel paese ne restano però 4 ancora infettati.

(Aggiornato alle ore 21,39)