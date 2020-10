Tampone rapido anti-coronavirus, sarà possibile farne 100 al giorno

Tampone rapido per gli abitanti di Lampedusa e Linosa. Sarà possibile effettuarne, ogni giorno, un numero massimo di 100, secondo gli accordi presi dall'amministrazione comunale, l'assessorato regionale alla Sanità e l'Asp di Palermo.

"I cittadini di Lampedusa e Linosa che intendono sottoporsi al test, che è gratuito e volontario, devono fornire le loro generalità all'ufficio Protocollo del Comune che provvederà a comunicare agli interessati il giorno e l'orario dell'esame, sia per quel che riguarda i tamponi da effettuare a Lampedusa che per gli esami che si faranno a Linosa - ha reso noto il sindaco delle Pelagie, Totò Martello - . L'iniziativa rientra in una campagna di screening rivolta alle isole minori, promossa dall'assessorato regionale alla Salute in collaborazione con le aziende sanitare provinciali della Sicilia. Ricordo anche, a tutti i cittadini di Lampedusa e Linosa, la necessità di indossare sempre la mascherina quando si è all'aperto, mantenere la distanza interpersonale di un metro ed evitare dunque assembramenti".