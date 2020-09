Il Coronavirus non molla la presa: nuovi contagi a Burgio, Cattolica Eraclea e Sciacca sale a 32

Nella città delle Terme è arrivato l'esito positivo per un uomo di mezza età che era già in isolamento domiciliare avendo in famiglia un infettato. Ricoverato a Caltanissetta il bracciante agricolo di Burgio