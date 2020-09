Il Coronavirus non molla la presa: 2 tamponi positivi a Grotte, 1 a Burgio, Cattolica Eraclea e Sciacca

Secondo tampone positivo al Coronavirus a Burgio. Nuovo caso - e sale a 32 il numero dei contagiati - a Sciacca, esito positivo del test anche a Cattolica Eraclea e due nuovi infettati a Grotte.

Altri due contagi a Grotte

"Purtroppo due nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di casi non collegati a quelli precedenti". Lo ha annunciato, sui social, il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. Per questa seconda ondata di contagi (nella prima Grotte era rimasta Covid-free), il numero delle persone che ha contratto il virus sale dunque a 5, di cui due sono però, per fortuna, già guarite. "Invito ad adottare tutte le precauzioni possibili: uso mascherine, distanza interpersonale, igiene delle mani" - ha raccomandato il sindaco Provvidenza - .

Dieci i casi di Cattolica Eraclea

Un nuovo caso si è registrato a Cattolica Eraclea. A darne notizia è il sindaco Santo Borsellino: “Mi hanno appena informato che un altro nostro concittadino, già in isolamento, è risultato positivo al test per Covid-19. Pertanto i positivi attuali nella nostra cittadina salgono a 10. Fortunatamente altri due tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Raccomando sempre massima prudenza".

L'appello del sindaco di Burgio

"L’Asp di Agrigento, oggi, ha inviato la comunicazione ufficiale dell’esito positivo al Covid-19 di un altro tampone effettuato a carico di un cittadino di Burgio - ha spiegato il sindaco Matinella - .E' opportuno evidenziare quanto sia importante che ciascuno agisca con senso di responsabilità e invito i cittadini al rispetto delle misure precauzionali minime finalizzate a contrastare e contenere la diffusione del coronavirus. Un particolare appello ai giovani affinché rispettino il mantenimento delle distanze ed utilizzino correttamente le mascherine, soprattutto in quegli spazi aperti al pubblico, le cui caratteristiche fisiche rendono facili il formarsi di assembramenti, anche occasionali". L'agricoltore di Burgio pare che sia stato ricoverato al reparto covid dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

Sciacca è a quota 32

Il nuovo tampone positivo al Coronavirus è arrivato per un uomo di mezza età che era già in isolamento domiciliare visto che fa parte della stessa famiglia dove s'è già registrato un caso.

Guarigioni a Canicattì

A Canicattì, intanto, si registra una nuova guarigione di questa seconda tornata di contagi. "Stamattina l'Asp ha comunicato l'avvenuta guarigione di un altro nostro concittadino precedentemente risultato positivo al Covid" - ha detto il sindaco Ettore Di Ventura - .

(Aggiornato alle ore 21,51)