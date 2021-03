Coronavirus, città a rischio zona rossa: sospesi i mercati fino ad aprile

Dopo la sospensione delle attività didattiche in dieci istituti (in modo temporaneo solo per garantire le sanificazioni) e lo stop alle attività in presenza negli uffici comunali, arriva l'annunciato fermo anche dei mercati.

A firmare l'ordinanza è il sindaco Franco Micciché ritenuto "doveroso ed opportuno salvaguardare la salute pubblica predisponendo la sospensione in via precauzionale dei mercati settimanali a partire dal 22 marzo fino al 3 aprile prossimo". Il divieto vale, ovviamente, ad "eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari".