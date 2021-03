Cresce la percentuale di alunni positivi al Covid: sono 47 i casi attuali

Su un totale di 59.500 alunni al primo di marzo sono attualmente 47 gli alunni positivi in provincia di Agrigento. A fornire i numeri è l'Ufficio scolastico regionale.

Rispetto alla distribuzione per classe, 25 positivi sono nella scuola di secondo grado, 13 nella scuola primaria e i restanti tra infanzia e primo grado. Il rapporto di incidenza media sul totale degli studenti è solo dello 0.08% in totale, sebbene per quanto riguarda il secondo grado questa sale ifno allo 0.11%. Le scuole superiori sono infatti in questo momento "sorvegliate speciali" dato l'aumento rapidissimo dei casi positivi con casi probabilmente connessi alla cosiddetta "variante inglese".

Il nuovo rapporto medio di alunni positivi per classe è quindi dello 1,32, a fine febbraio era dell'1,17. La traduzione più rapida è che questo nuovo dato evidenzia un peggioramento: infatti più il numero è vicino all'1, più si evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19

alunni). Siamo quindi ben oltre il range "rassicurante".