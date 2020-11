Coronavirus, screening a tappeto su alunni e docenti: ecco dove

Screening anti Covid, in modalità drive-in, a Racalmuto, San Giovanni Gemini e Cammarata. Sarà una giornata, quella di domani, in cui - anche nei piccoli Comuni dell'Agrigentino - verrà concentrata l'attenzione, in termini di prevenzione, sulla popolazione scolastica. Mentre a Canicattì, dove ci sono 183 cittadini positivi, è stato già deciso che le scuole resteranno chiuse fino al 22 dicembre, praticamente quando inizieranno le vacanze di Natale, negli altri Comuni della provincia si va a "singhiozzo".

Lo screening - in piazza Mercato - di Racalmuto, domani, riguarderà non soltanto gli alunni dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia", ma anche tutti i racalmutesi che frequentano le scuole superiori a Canicattì e ad Agrigento e che, nelle scorse settimane, non si sono sottoposti ai controlli organizzati dalle loro scuole. "Deve trattarsi di studenti asintomatici perché i sintomatici devono comunicare il proprio stato al medico di base che saprà dare le giuste indicazioni - ha spiegato il sindaco Vincenzo Maniglia - . Lo screening per gli studenti delle scuole medie superiori sarà garantito, a partire dalle ore 16, fino ad esaurimento tamponi". Screening, sempre domani, su un campione della popolazione scolastica delle scuole elementari e medie dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata.