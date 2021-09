Campagna di vaccinazione antiCovid, sabato allo stazzone e domenica in via Roma

Prosegue la campagna di sensibilizzazione e di vaccinazione di prossimità, nei luoghi di ritrovo dei giovani, un’iniziativa che vede coinvolti il Comune di Sciacca, l’Asp di Agrigento e l’Hub vaccinale della Perriera. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Giovanili Gisella Mondino rendono noto che questo fine settimana è stata programmata la presenza di due presidi sanitari in due luoghi diversi della città: operatori dell’Hub vaccinale saranno sabato 18 settembre in località Stazzone, domenica 19 settembre faranno tappa in centro storico, in via Roma. In entrambe le giornate l’HUB di prossimità opererà dalle ore 18 alle ore 24.

A quest’iniziativa si aggiunge la campagna di informazione e di vaccinazione nei luoghi di studio dei giovani, che vede coinvolti anche gli istituti scolastici della città, di ogni ordine e grado.

“Sciacca – dichiarano il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – si sta distinguendo per l’alto numero di vaccinazioni e di adesioni alle campagne che si stanno promuovendo per combattere l’epidemia e proteggere la comunità”.