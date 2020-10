Coronavirus, altri 4 tamponi positivi a Sciacca (+44) e due a Santa Margherita

Non si ferma - il che è allarmante - l'onda dei contagi da Covid-19 a Sciacca. Sono arrivati oggi gli esiti - positivi - di altri 4 tamponi. E, di fatto, il numero degli infettati dal virus è salito a 44 (nel numero è compreso anche il decesso). Fra loro anche tre medici. Tamponi positivi, altri due, anche a Santa Margherita Belice.

Il "caso" Sciacca

Gli ultimi a sentirsi diagnosticare il Coronavirus sono stati un venticinquenne, un trentenne, un cinquantacinquenne e un sessantenne.

A Sciacca s'è anche registrato un decesso: quello di una 68enne che - ricoverata a Terapia intensiva del "Giovanni Paolo II" di Sciacca - ha perso la vita nei giorni scorsi. Nella città delle Terme si registra inoltre la particolarità di zero guariti in questa seconda ondata di contagi. O almeno non ne sono stati ufficializzati. Il sindaco Francesca Valenti ha sospeso l'attività del proprio ufficio di Gabinetto. A quanto pare vi sarebbe un sospetto caso positivo che riguarderebbe un familiare dell'ufficio. In via precauzionale, quindi, è stato deciso di lasciare a casa tutti i componenti dello staff.

Nell'Agrigentino, le realtà con maggiori contagi da Covid-19 sono proprio Sciacca (+44), Aragona (+17) e Licata (+12).

Positivi anche a Santa Margherita Belice

Dopo il caso di ieri, altri due tamponi positivi sono stati notificati a pazienti di Santa Margherita Belice. “Si tratta di una coppia – ha spiegato il sindaco Franco Valenti – il marito di 78 e la moglie di 75 anni. Sono residenti all’estero e momentaneamente domiciliati a Santa Margherita. Abbiamo provveduto alla notifica formale agli interessati".

(Aggiornato alle ore 15,20)