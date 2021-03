"Parrucchiera abusiva positiva al Covid": denunciata dalla municipale

La donna avrebbe esercitato in modo irregolare la professione e non rispettato le misure contro il Coronavirus

E' stata denunciata per aver svolto professione artigianale non consentita e non aver rispettato quanto previsto dalle normative anti-Covid19. Tra i soggetti individuati come positivi al Coronavirus nei giorni scorsi a Sciacca, infatti, c'era anche una donna che avrebbe esercitato il lavoro di parrucchiera a domicilio.

Ad accertare le violazioni sono stati gli uomini della Polizia municipale di Sciacca. Si cercherà adesso di verificare i contatti avuti dalla donna nei giorni immediatamente precedenti l'individuazione della sua positività.