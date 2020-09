Coronavirus, il contagio non si arresta: 1 caso a Palma, 3 ad Aragona e 1 a Sciacca che tocca quota 30

Continuano a registrarsi casi di Covid nell'Agrigentino: il numero di tamponi positivi si sta moltiplicando nelle ultime ore soprattutto in alcuni centri della provincia. Tre i casi comunicati dall'Asp ad Aragona, uno - e sono diventati 30 - a Sciacca e uno a Palma di Montechiaro.

Nuovo caso a Palma

Il tampone positivo è arrivato per una persona che non è asintomatica. Il palmese, un professionista cinquantenne, che non è in perfette condizioni di salute, è stato ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Appena 24 ore fa, Palma di Montechiaro era tornata ad essere Covid-free visto che era guarito l'unico contagiato della seconda ondata. Adesso, invece, tutto ricomincia da capo. E' stato dato il via, infatti, ad una nuova indagine epidemiologica.

Tre casi ad Aragona

"I nostri concittadini sono già in isolamento fiduciario con i propri familiari e i soggetti che hanno avuto contatti stretti - ha spiegato di Aragona il sindaco Peppe Pendolino - . Stiamo ricostruendo la mappa dei soggetti che hanno avuto contatti con i positivi. Vi invito ad usare tutti i dispositivi di protezione individuale e di mantenere i distanziamento sociale".

Sciacca raggiunge il record dei trenta casi

Situazione estremamente grave nella città delle Terme, dove stamattina si è registrato oggi il trentesimo caso. Si tratta di un soggetto che ha scoperto di essere affetto dalla patologia in seguito ad un tampone effettuato in attesa di un intervento chirurgico programmato.

L'uomo si trova adesso in isolamento domiciliare ed è assistito dall'unità di continuità territoriale. L'aumento dei casi, per quanto in questa circostanza si tratti di fatto di un soggetto che potrebbe essere affetto da tempo, in modo asintomatico, della malattia, ha spinto il sindaco Francesca Valenti a considerare l'adozione di ordinanze restrittive finalizzate a garantire la prevenzione dal contagio.

(Aggiornato alle ore 15,20)