L'Agrigentino sempre più in lockdown: Santa Margherita diventa zona rossa

C'è anche Santa Margherita di Belice nell'elenco dei quattro comuni dove è stata istituita la zona rossa con ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, sarà in vigore da mercoledì 31 marzo fino al 14 aprile. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile per raggiungere le seconde abitazioni.

Niente proroga della zona rossa per Sciacca che, nelle prossime ore, tornerà in zona arancione come il resto dell'isola. Con Racalmuto, Comitini, Siculiana e Palma sono cinque i comuni in lockdown nella provincia agrigentina.