Coronavirus, muore 84enne al pronto soccorso: chiuse scuole e uffici

Dilaga la preoccupazione a Sambuca di Sicilia dove s'è già registrato un focolaio di infezioni in una casa di riposo e dove due giorni fa era spirato un 90enne. In tanti, con test sierologici e facendo ricorso anche agli ambulatori privati, si stanno sottoponendo volontariamente ad esami anti-Covid. E i risultati non sono affatto incoraggianti