Coronavirus, boom di positivi a Sambuca, casi anche a Ribera, Sciacca, Favara e Palma

Un deceduto - ed è il secondo nel giro di un paio di giorni - a Sambuca di Sicilia dove sono stati chiusi tutti gli uffici e le scuole e dove alle ore 16,40 il sindaco, Leo Ciaccio, ha annunciato altri 6 tamponi positivi.

Un nuovo contagiato a Favara dove si torna a quota +4. Tampone positivo anche a Palma di Montechiaro dove si torna a quota 5. Tre contagiati, tutti membri della stessa famiglia, a Ribera e tampone positivo anche per una novantenne di Sciacca. Sono al momento (ore 15,30 ndr.) sei nuovi contagiati per la provincia di Agrigento.

Decessi e preoccupazione a Sambuca

Alle ore 16,40 il sindaco Ciaccio ha annunciato altri 6 nuovi contagi: "I casi sono aumentati. L'Asp mi ha notificato altri 6 nuovi positivi. Queste persone stanno bene, qualcuno ha dei sintomi ma non sono preoccupanti. Tutte le procedure sono state attivate. Due ospiti della casa di riposo - ha ribadito l'amministratore - sono morti 'con' e 'per' Covid-19". "Nella casa di riposo sono stati già effettuati circa 60 tamponi - ha aggiunto l'amministratore - . Ancora non sono stati comunicati i risultati, c''è molta ansia, preoccupazione e stanchezza. Da domenica, gli operatori sanitari sono in quarantena nella stessa struttura e continuano a prendersi cura dei nostri anziani. Stiamo effettuando tanti tamponi per individuare gli asintomatici e mettere in sicurezza l'intero territorio".

Ore 10,30. Arriva al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca e muore subito dopo il ricovero in Rianimazione. Ha 84 anni l'anziana di Sambuca di Sicilia che, stanotte, ha perso la vita e che era positiva al Covid-19. Dilaga la preoccupazione proprio a Sambuca di Sicilia dove, nei giorni scorsi, s'è registrato un focolaio di infezioni in una casa di riposo. Casa di riposo della quale l'anziana, morta stanotte, era ospite. Due giorni fa era morto anche un novantenne - ospite sempre dello stesso ospizio - che, poi, con tampone post-mortem è risultato infetto.

A Sambuca, al momento, ci sono tre casi di positività, più un quarto di una anziana che è stata ricoverata a Corleone. E poi ci sono stati i due anziani deceduti. In tanti, con test sierologici e facendo ricorso anche agli ambulatori privati, si stanno sottoponendo volontariamente, in paese, ad esami anti-Covid. E i risultati non sono affatto incoraggianti. Pare che si vada incontro, perché si aspetta il riscontro dei tamponi rinofaringei dell'Asp di Agrigento, a molti più casi di quelli già ufficializzati. Lo ha ammesso lo stesso sindaco Ciaccio. Cercando di fronteggiare i contagi, il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio, ieri sera, ha predisposto la chiusura delle scuole e degli uffici comunali per procedere alla sanificazione e disinfestazione. "Facciamo attenzione, vi prego" - ha continuato a lanciare l'allarme il primo cittadino - . Da oggi e fino a sabato 17 resteranno, dunque, chiuse le scuole, gli edifici comunali, musei e luoghi di cultura, ad eccezione dell'ufficio della polizia municipale e di quelli necessari allo svolgimento della raccolta dei rifiuti. Sospesi anche i cantieri di lavoro per disoccupati e le gare sportive previste.

Tre positivi a Ribera

Esito positivo del tampone, a Ribera, per tre persone: nonna, figlia e nipote che vivono tutti nella stessa casa. A notificarlo al neo sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è stata l'Asp di Agrigento. I tre contagiati sono tutti in isolamento domiciliare e si sta cercando di rintracciare i loro ultimissimi, in ordine di tempo, contatti.

Novantenne contagiata a Sciacca

Anche una novantenne, di Sciacca, è risultata positiva al virus. In questa seconda ondata epidemica si è arrivati a complessivi 70 saccensi infettati. Nelle ultime ore, sono state registrate anche le guarigioni di altri 4 pazienti. Salgono, dunque, a 21 i guariti, mentre restano attualmente contagiati in 46.

Positivo a Palma di Montechiaro

Nuovo tampone positivo per un trentenne di Palma di Montechiaro dove s'è tornati a quota 5 contagiati. L'esame è stato fatto, e si è in attesa di esito, anche alla moglie del trentenne. Non si tratta del focolaio passato di Palma di Montechiaro, ma di uno nuovo.

Guarigioni e nuovi contagi a Favara

Tre guariti a Favara dove, però, si registra un nuovo caso di Covid-19. Appena ieri sera, c'era stata la conferma di tre nuovi casi. Stamani, l'ennesimo. "Siamo a 4 contagi - ha detto il sindaco Anna Alba - . Non vi nascondo che un po' di preoccupazione inizia a prevalere. Il nuovo contagiato è una donna che, fin dai primi sintomi, si è chiusa in casa, comunicando il sospetto per un contagio.

Solo guariti a Cattolica Eraclea

Intanto a Cattolica Eraclea si registrano altre due guarigioni. A comunicarlo è il sindaco Santo Borsellino: "Mi è stato comunicato che altri 2 nostri concittadini sono guariti dall'infezione Covid-19. Pertanto i positivi scendono a 3. Invito sempre, anche ora che la situazione è sotto controllo, ad indossare i dispositivi di sicurezza e di osservare tutte le regole che ci vengono imposte".

(Aggiornato alle ore 16,40)