Ospiti di casa di riposo con sintomi Covid, due ricoveri: ansia a Santa Margherita

Due anziani ospiti di una casa di riposo di Santa Margherita Belice sono stati trasferiti, ieri, in ospedale con sospetti sintomi da Covid-19. In attesa dell'esito dei tamponi la struttura è stata posta in isolamento. A darne comunicazione è il sindaco di Santa Margherita Franco Valenti. I due anziani sono stati portati, e ricoverati appunto, al "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Oggi, saranno sottoposti a tampone tutti gli ospiti della struttura e il personale. "Sono in continuo contatto con il responsabile per monitorare l'evolversi della situazione - ha spiegato Valenti - . Ho già provveduto a fargli recapitare le medicine richieste e al contempo ho allertato il 118. Una autombulanza sta per raggiungere la casa di riposo per trasferire in ospedale una signora che necessita di essere ricoverata. Fino a questo momento - scriveva, stanotte, il sindaco mentre era ancora in Municipio - non ho ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell'Asp".