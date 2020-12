Coronavirus: due nuovi casi a Racalmuto e sette guarigioni a Sambuca

Covid-19, nuovi casi positivi e nuove guarigioni in provincia.Se buone notizie da Sambuca di Sicilia, 2 positivi sono stati invece registrati a Racalmuto. Intanto a Ribera, si è provveduto alla chiusura di alcune scuole dopo la segnalazione di casi di studenti positivi al virus.

Sambuca di Sicilia, scende il numero dei positivi

L'Azienda sanitaria provinciale ha comunicato al primo cittadino Leo Ciaccio 7 guarigioni al Covid-19. "A breve - dice il sindaco - verrà notificata loro dai vigili urbani la fine del periodo di isolamento domiciliare. Raccomando a tutti di chiamare il medico curante ai primi sintomi riconducibili al Covid-19, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l’aggravarsi delle condizioni di salute e nello stesso tempo".

Racalmuto, 2 i nuovi casi positivi: nove in attesa di ufficialità

Due casi positivi accertati, nove soggetti che sarebbero affetti comunque dal Covid ma che non sono stati al momento conteggiati. E' questa la situazione del contagio a Racalmuto secondo il sindaco Vincenzo Maniglia. "I due casi ufficiali, così come parte di quelli non ancora ufficiali - dice - erano già noti nella piattaforma messa a disposizione dall’Asp. La situazione aggiornata vede 36 casi totali ufficiali di cui 22 attuali positivi e 14 guariti". In attesa di ufficialità sarebbero anche 4 casi di guarigione.

Ribera, casi Covid a scuola: stop le lezioni in presenza

Stop alle lezioni in diversi istituti cittadini dopo la notifica di diversi casi di Covid-19. Tutti gli istituti scolastici che lavorano con lezioni "in presenza" sono già stati sottoposti a sanificazione urgente. È in corso uno screening a tappeto disposto dall'Asp di Agrigento nei confronti di tutta la popolazione scolastica per risalire all'origine del contagio.

Il primo cittadino ha dichiarato di avere appreso che nei giorni scorsi a Ribera c'è stata una festa di compleanno, in violazione delle norme anti assembramento, alla quale avrebbe preso parte un'insegnante della "Crispi" che sarebbe stata contagiata. Al momento i casi positivi al Covid a Ribera sono 34.

