Coronavirus, quattro nuovi positivi in provincia: due di loro sono trentenni

Sale il bilancio dei positivi al Covid 19 nell'Agrigentino. Ad essere risultata positiva, è una donna di Ribera. La persona, che si trova in isolamento, è asintomatica.

“L’Asp - riferisce Carmelo Pace - è già al lavoro per identificare e monitorare gli eventuali precedenti contatti avuti dalla signora in questione”.

La donna, di età media, era andata in ospedale per fare degli accertamenti e al tampone è risultata positiva. Sono in corso indagini epidemiologiche.

Persone positive anche a Sciacca. Si tratta di un sessantenne e di due persone di 30anni. Sale, dunque, il bilancio dei positivi al Covid 19. Tra Sciacca e Ribera, al momento, si contano quattro persone.