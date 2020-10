Il Covid torna anche a Santa Elisabetta, Gueli: "Verifiche su chi è venuto in contatto con i positivi"

Il virus torna anche nella piccola Santa Elisabetta. "Un nostro concittadino è positivo al Covid. Mi è stato comunicato dal servizio Epidemiologico dell'Asp. Si tratta di un padre di famiglia, di un lavoratore impegnato. Si tratta di uno di noi che, per fortuna, sta bene e che, prudenzialmente, già da qualche giorno è in isolamento domiciliare assieme alla sua famiglia - ha reso noto il sindaco Mimmo Gueli - . Tante persone sono state controllate, nelle ultime settimane, perché sono venute in contatto diretto o indiretto con persone risultate positive all'esterno della nostra comunità. Grazie a Dio, la maggior parte hanno dato risultati confortanti: negativi. La situazione in provincia è drammatica, ci sono Comuni con numeri enormi da gestire".

