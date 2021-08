Il Covid ferma la "Sansovino", disagi per i vacanzieri in partenza per Lampedusa: ecco le immagini

Più passeggeri - vacanzieri per la maggior parte - erano già saliti sulla motonave "Sansovino" che alle ore 23 di ieri doveva salpare per Linosa e Lampedusa. Qualcuno s'era perfino già sistemato in cuccetta. Poi è arrivata la notizia: un membro dell'equipaggio era risultato positivo al Covid-19. Di fatto, i passeggeri - fra non poca incredulità e lagnanze - sono stati fatti scendere dalla motonave.