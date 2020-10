Coronavirus, positivo a Licata e raddoppio di casi a Castrofilippo: il sindaco chiude il cimitero

Nuovo contagio da Covid-19 a Licata dove si è arrivati al dato complessivo di 36 infetti. L'aumento dei positivi, anche a Castrofilippo che è a quota 8, ha fatto sì che il sindaco disponesse la chiusura del cimitero.

Licata è a 36 casi

A darne notizia del nuovo contagio è stata la polizia municipale che ha acquisito la comunicazione dell'Asp di Agrigento. "Anche in questo caso si tratta di una persona non ricoverata, ma in isolamento domiciliare".

Raddoppiano i casi a Castrofilippo

Castrofilippo è schizzata a ben 8 casi (+4 rispetto alle 24 ore precedenti). L’aumento dei contagi ha portato il sindaco Franco Badalamenti ad annullare l’apertura del cimitero nei giorni dell’uno e due novembre. L'Asp di Agrigento ha comunicato al capo dell’amministrazione che vi sono altre quattro persone, tra le quali una bambina, sorella dell’alunno che frequenta la "Balsamo" positive al coronavirus. Visto l'impennata di casi, è stata decisa la chiusura del camposanto cittadino. Il cimitero riaprirà per le visite ai defunti a partire dal 3 novembre. "Per quanto riguarda i nuovi contagi - fa sapere il sindaco Franco Badalamenti - si tratta di casi collegati ai precedenti e nell’ambito degli stessi nuclei familiari all’interno dei quali si era manifestato il virus".

(Aggiornato alle ore 15.11)