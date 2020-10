Coronavirus, nuovo tampone positivo a Licata che arriva a quota 36 contagiati

Nuovo contagio da Covid-19 a Licata dove si è arrivati al dato complessivo di 36 infetti. A darne notizia è la polizia municipale che ha acquisito la comunicazione dell'Asp di Agrigento. "Anche in questo caso si tratta di una persona non ricoverata, ma in isolamento domiciliare".

