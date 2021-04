Rifiuti speciali prodotti dai positivi al Covid-19, il Comune: "Della raccolta si occupa Ugri incaricata dall’Asp"

Apprendiamo delle lamentele di alcuni concittadini in isolamento per positività al COVID, a cui non sono stati ritirati i rifiuti. Ci spiace per l’inconveniente e allo stesso tempo però facciamo presente che la raccolta di tali rifiuti speciali viene effettuata, sul territorio provinciale, esclusivamente dalla ditta UGRI incaricata dall’Asp di Agrigento, quindi non di competenza del Comune di Ribera. Peraltro le “utenze positive” a cui Ugri deve ritirare i rifiuti non possono essere segnalate dal Comune o da privati cittadini ma unicamente dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Agrigento. L’Amministrazione Comunale ha più volte chiesto e sollecitato l’Asp di Agrigento affinché il ritiro dei rifiuti venga effettuato almeno due volte alla settimana e con regolarità.