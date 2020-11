Coronavirus, aumentano i contagi a Realmonte: ricoverato in ospedale un positivo

+2 a Realmonte dove sale a 16 il numero dei contagiati. "Abbiamo conoscenza di 18 casi a Realmonte - ha spiegato, facendo il punto della situazione, il sindaco Sabrina Lattuca - . Cinque di questi 18 casi sono stati accertati dall'Asp, tre sono a casa in isolamento, stanno bene e sono in attesa del secondo tampone e due sono stati già dichiarati guariti. Per gli altri 13, dodici sono a casa, stanno bene e attendono le verifiche dell'Asp. Un uomo invece ha avuto un peggioramento repentino ed è stato ricoverato in ospedale".

"Ho attivato una task force per contenere la diffusione del Covid-19, ho attivato il Coc ed emesso ordinanze restrittive. Sono state sanificate le grandi e le piccole strade, tutti i locali pubblici e anche le scuole - ha riferito il sindaco Lattuca - . Abbiamo attivato anche un tavolo di solidarietà. Ho firmato due ordinanze, una riguarda la chiusura per due settimane dei mercati e l'altra riguarda il divieto di stazionamento in tutti i luoghi pubblici del territorio. Questo, naturalmente, per evitare gli assembramenti. Riguardo alle scuole, abbiamo chiesto un numero di tamponi sufficienti per fare uno screening per gli alunni dell'istituto Garibaldi. Non abbiamo però mai avuto notizia di alcun caso di positività fra ragazzi, docenti e personale".