Coronavirus, salgono a 33 i positivi di Palma di Montechiaro: scuole chiuse

La scelta è ormai quasi corale. Laddove aumentano i contagi da Covid-19, i sindaci scelgono di chiudere - in via precauzionale - gli istituti scolastici. A disporlo, nelle ultime ore, è stato anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Ma vengono anche sospesi - accade a Canicattì dove il livello di rischio è assai alto - i mercatini settimanali.

Stop scuole a Palma che ha 33 positivi

Nella città del Gattopardo sono stati comunicati, infatti, altri 4 tamponi positivi, arrivando ad un totale complessivo di ben 33 casi. L'allerta s'è fatta massima e il primo cittadino ha deciso di siglare una ordinanza con la quale predispone lo stop della didattica in presenza e impone - per tutte le scuole di ogni ordine e grado, tranne la materna naturalmente, - la distanza a distanza. "Torna a chiedere ai genitori - dice il sindaco Castellino - di evitare che i figli escano di casa senza valida motivazione. Inoltre, a tutti i cittadini chiedo di uscire di casa solo per necessità ed evitare anche piccoli assembramenti".

Sospeso mercato a Canicattì

"Visto l'attuale incremento dei casi di contagio, per scongiurare un potenziale affollamento di persone e il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid - è stato reso noto dal Comune - il sindaco, Ettore Di Ventura, ha firmato un'ordinanza con la quale vieta lo svolgimento del mercatino settimanale di via Carlo Alberto per mercoledì 11 novembre".

Scendono i casi di Licata

"L’Asp ha appena comunicato la guarigione di un soggetto già risultato positivo al coronavirus. Pertanto il numero degli attuali positivi scende a 71" - hanno reso noto dal comando della polizia municipale di Licata - .