Coronavirus, 7 alunni positivi a Licata e 2 a Racalmuto fra cui un prof: scuole chiuse, boom di contagi a Ribera

Il virus torna anche nella piccola Santa Elisabetta e a Racalmuto dove l'ansia s'è fatta all'improvviso altissima. Uno dei due contagiati, del paese della ragione, è infatti un docente. L'Asp di Agrigento, d'intesa con il Comune, hanno subito fatto scattare tutte le procedure previste dai protocolli. Si sta stabilendo in questi minuti (ore 11,36) come muoversi sulla scuola e sui suoi allievi. Angoscia anche a Licata dove, al momento, ci sono 7 alunni - appartenenti a tre diverse classi - del liceo Linares contagiati. E' risultato infetto anche un dipendente comunale dell'ufficio tecnico di Menfi, una persona che è però residente in un altro Comune.

Almeno 7 studenti contagiati a Licata, scuola chiusa

Sono 7 - appartenenti a tre classi diverse - gli studenti del liceo Vincenzo Linares che risultano, al momento, contagiati dal Covid-19. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dall'Asp di Agrigento ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici di via Preside Malfitano e di piazza Gondar da oggi e fino al 4 novembre.

+2 a Racalmuto, contagiato anche un prof

"Purtroppo l'Asp mi ha comunicato che due nostri concittadini sono positivi al Covid - ha confermato il sindaco Vincenzo Maniglia - . Sono subito scattate tutte le procedure previste dai protocolli". Per lunedì è stata disposta la chiusura - per procedere alla sanificazione - della scuola media "Pietro D'Asaro". In isolamento precauzionale stanno per essere posti (ore 12) anche tutti gli alunni del docente.

(IN AGGIORNAMENTO)

Boom di contagi anche a Ribera

Cinque i nuovi casi di Covid-19. Riguardano tre donne, che hanno dai 19 ai 24 anni, e due uomini che hanno invece 23 e 47 anni. Due giovani appartengono alla stessa famiglia. Tutti sono in isolamento domiciliare, in stato di sorveglianza attiva. I contagiati di Ribera sono arrivati ad un totale di 9.

Positivo dipendente comunale di Menfi

"Menfi è stata interessata da un altro caso. Si tratta di un dipendente dell'ufficio tecnico del Comune, residente in un altro paese - ha spiegato il sindaco Marilena Mauceri - . Subito è scattata la sanificazione dei locali comunali e tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone rapido, il cui esito è negativo. Al momento, l'unico cittadino di Menfi contagiato è una ultra novantenne che è ricoverata in un ospedale fuori dalla provincia".

Un nuovo caso a Naro

Tampone positivo al coronavirus è stato notificato anche a Naro dove altre tre cittadini sono stati posti in isolamento domiciliare precauzionale. A darne comunicazione è stato il sindaco Mariagrazia Brandara: "Si tratta di un giovane che non ha avuto rapporti con persone di Naro perché torna da altra città dove si trovava per lavoro e dove è stata rilevata la positività data parte dell' Asp di competenza. Al momento, il giovane si trova in isolamento nella sua casa di campagna e le due Ssp stanno ricostruendo la rete di incontri per applicare il protocollo previsto. Al momento a Naro abbiamo 3 persone in quarantena e un positivo".

Il virus torna a Santa Elisabetta

"Un nostro concittadino è positivo al Covid. Mi è stato comunicato dal servizio Epidemiologico dell'Asp. Si tratta di un padre di famiglia, di un lavoratore impegnato. Si tratta di uno di noi che, per fortuna, sta bene e che, prudenzialmente, già da qualche giorno è in isolamento domiciliare assieme alla sua famiglia - ha reso noto il sindaco Mimmo Gueli - . Tante persone sono state controllate, nelle ultime settimane, perché sono venute in contatto diretto o indiretto con persone risultate positive all'esterno della nostra comunità. Grazie a Dio, la maggior parte hanno dato risultati confortanti: negativi. La situazione in provincia è drammatica, ci sono Comuni con numeri enormi da gestire".

(Aggiornato alle ore 14)