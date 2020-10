Coronavirus, 10 tamponi positivi fra Sciacca, Favara, Licata e Lampedusa

Sei medici del Poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19, un nuovo caso accertato a Licata, uno anche a Favara e due a Sciacca.

Il focolaio del Poliambulatorio

A confermare i contagi dei sei medici in servizio a Lampedusa è stato il sindaco delle Pelagie Totò Martello. E questi sei casi vanno, di fatto, ad aggiungersi a quello dell'operaio dell'aeroporto già risultato infettato dal virus e ai tre: di due ambulanzieri e del tecnico di laboratorio sempre in servizio al Poliambulatorio.

Dopo questi 6 contagi, l'Asp di Palermo - da cui dipende il presidio territoriale di Lampedusa - ha iniziato tutte le procedure previste: sanificazione e identificazione e ricerca dei contatti diretti dei medici. I sanitari sono in isolamento domiciliare mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto, appunto, in contatto con i sanitari. "Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi - dice il sindaco Martello - . Abbiamo questo focolaio al Pte che l'Asp di Palermo sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti".

Salgono a 13 i contagi a Licata

Un ventenne di Licata s'è presentato al pronto soccorso dell'ospedale con lievi sintomi. L'esito del tampone non ha lasciato alcun dubbio: è positivo. E' stato posto in stato di isolamento domiciliare. Salgono dunque a 13 i contagiati della città.

Il virus non molla Favara

Un tampone positivo è arrivato anche a Favara dove si torna a tre casi di Coronavirus. Questa volta l'esito - positivo, appunto, - è stato comunicato ad un ragazzo che era già in isolamento perché aveva dei sospetti nonostante fosse asintomatico. "Il ragazzo era già in quarantena fiduciaria, questo esclude ogni possibilità di contagi fra coetanei - ha spiegato il sindaco Anna Alba - . E' una persona molto responsabile e mi auguro che questa fase transitoria possa essere risolta velocemente. Cerchiamo di stare attenti in questa delicatissima fase, il numero dei contagi su tutto il territorio nazionale è elevatissimo. Cerchiamo di stare attenti" - ha lanciato l'ennesimo appello il sindaco di Favara - .

Ancora contagi a Sciacca

Un saccense 74enne è risultato positivo dopo essersi recato al pronto soccorso Covid dell'ospedale "Giovanni Paolo II", l'altro tampone era stato, invece, effettuato dall'Asp. Salgono, di fatto, a 45 gli infettati dal virus a Sciacca. Diventano 46, però, i contagiati - di questa seconda ondata epidemica - se si aggiunge anche la 68enne che ha perso la vita.

(Aggiornato alle ore 20)