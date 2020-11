Il Covid-19 non concede tregua: altri tamponi positivi a Grotte (+3) e Caltabellotta (+2)

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Grotte che arriva a +5. E due a Caltabellotta che è a +4.

Nuovi contagi a Grotte

"Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, persone che erano già in isolamento da diversi giorni e quindi monitorari dall'Asp - ha reso noto il sindaco Alfonso Provvidenza - . Abbiamo anche ricevuto l'esito negativo di un altro tampone, pertanto il numero dei soggetti in quarantena è attualmente di 18". I casi di positivi al coronavirus, a Grotte, tornano dunque a salire e sono 5.

Raddoppio a Caltabellotta

"Accertata la presenza di altri due casi Covid-19, quindi il numero totale sale a quattro - rendono noto dal Comune - . Purtroppo da notizie frammentarie e ufficiose il dato sui positivi potrebbe aumentare nelle prossime ore, pertanto l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima prudenza, la situazione è seria e come tale deve essere affrontata. Sono stati posti in essere tutti i provvedimenti e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i contagiati, sottoposti ad isolamento, e il resto della cittadinanza dal pericolo del contagio".