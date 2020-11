Il Covid-19 non concede tregua: altri tamponi positivi a Grotte (+3), Licata (+3), Caltabellotta (+2) e Camastra (+2)

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Grotte che arriva a +5. Altrettanti a Licata che invece è a 50 positivi, due a Camastra e due a Caltabellotta che è a +4.

50 positivi a Licata

"Il momento è delicato. A Licata i positivi, fino a questo momento, sono 50 con precisione. Tutti, tranne due, sono positivi che non sono a rischio. Qualcuno ha la febbre, qualcuno ha dei malesseri leggeri e sono stati ricoverati - sono 4 - in strutture dove c'è solo assistenza di medici, non di anestesisti - ha spiegato il sindaco Pino Galanti - . Fra gli infettati c'è anche un bambino di un anno. Vi scongiuro, limitate le vostre uscite, diminuite i contatti. No agli assembramenti, cosa che hanno fatto i più giovani"

Nuovi contagi a Grotte

"Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, persone che erano già in isolamento da diversi giorni e quindi monitorari dall'Asp - ha reso noto il sindaco Alfonso Provvidenza - . Abbiamo anche ricevuto l'esito negativo di un altro tampone, pertanto il numero dei soggetti in quarantena è attualmente di 18". I casi di positivi al coronavirus, a Grotte, tornano dunque a salire e sono 5.

+2 a Camastra

Anche Cianciana che, fino ad ieri, aveva soltanto 4 casi (dato inserito nel bollettinoi dell'Asp), oggi ha avuto un +2. I nuovi contagi sono stati notificati al sindaco che quantifica gli attualmente positivi in 6, mentre sono 10 le persone in quarantena.

Raddoppio a Caltabellotta

"Accertata la presenza di altri due casi Covid-19, quindi il numero totale sale a quattro - rendono noto dal Comune - . Purtroppo da notizie frammentarie e ufficiose il dato sui positivi potrebbe aumentare nelle prossime ore, pertanto l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima prudenza, la situazione è seria e come tale deve essere affrontata. Sono stati posti in essere tutti i provvedimenti e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i contagiati, sottoposti ad isolamento, e il resto della cittadinanza dal pericolo del contagio".

(Ore 13,40)