Il Covid-19 non concede tregua, trentatrè casi sparsi per la provincia: chiusa scuola a Canicattì

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 a Grotte che arriva a +5. Altrettanti a Licata che invece è a 50 positivi, due a Camastra e due a Caltabellotta che è a +4.

53 positivi a Licata, 7 nuovi casi

"Il momento è delicato. A Licata i positivi, fino a questo momento, sono 50 con precisione. Tutti, tranne due, sono positivi che non sono a rischio. Qualcuno ha la febbre, qualcuno ha dei malesseri leggeri e sono stati ricoverati - sono 4 - in strutture dove c'è solo assistenza di medici, non di anestesisti - ha spiegato il sindaco Pino Galanti - . Fra gli infettati c'è anche un bambino di un anno. Vi scongiuro, limitate le vostre uscite, diminuite i contatti. No agli assembramenti, cosa che hanno fatto i più giovani".

In serata i numeri sono stati aggiornati. "L’Asp ha appena comunicato 7 nuovi casi di contagio. Sono in corso - spiega la polizia municipale - le notifiche dei provvedimenti di obbligo di permanenza domiciliare. Il numero complessivo è ora di 53 soggetti positivi.

Nuovi contagi a Grotte

"Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, persone che erano già in isolamento da diversi giorni e quindi monitorari dall'Asp - ha reso noto il sindaco Alfonso Provvidenza - . Abbiamo anche ricevuto l'esito negativo di un altro tampone, pertanto il numero dei soggetti in quarantena è attualmente di 18". I casi di positivi al coronavirus, a Grotte, tornano dunque a salire e sono 5. "Una delle persone coinvolte è una insegnante della scuola elementare, già comunque monitorata dall'Asp da diversi giorni prima dell'esito del tampone molecolare - ha reso noto il sindaco Provvidenza - . L'ultimo giorno di servizio risulta essere stato il 20 ottobre e successivamente non sono stati registrati contatti con gli alunni e gli altri insegnanti. Sono passati quindi 14 giorni dall'ultimo contatto, pertanto il referente aziendale per la scuola dell'Asp ci ha confermato che il protocollo ministeriale non prevede alcuna interruzione dell'attività scolastica anche perché nei dieci giorni successivi al 20 ottobre i pediatri non hanno comunicato nessun caso di bambini sintomatici così come nulla è stato comunicato dai medici di base. Per garantire la massima sicurezza, in questi giorni abbiamo provveduto alla sanificazione di tutte le scuole".

+2 a Camastra

Anche Cianciana che, fino ad ieri, aveva soltanto 4 casi (dato inserito nel bollettinoi dell'Asp), oggi ha avuto un +2. I nuovi contagi sono stati notificati al sindaco che quantifica gli attualmente positivi in 6, mentre sono 10 le persone in quarantena.

Raddoppio a Caltabellotta

"Accertata la presenza di altri due casi Covid-19, quindi il numero totale sale a quattro - rendono noto dal Comune - . Purtroppo da notizie frammentarie e ufficiose il dato sui positivi potrebbe aumentare nelle prossime ore, pertanto l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima prudenza, la situazione è seria e come tale deve essere affrontata. Sono stati posti in essere tutti i provvedimenti e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i contagiati, sottoposti ad isolamento, e il resto della cittadinanza dal pericolo del contagio".

A Menfi un caso accertato e uno sospetto

A Menfi c'è un caso accertato di positività e un altro in corso di verifica che è stato annunciato informalmente dall'Asp al Comune. A darne notizia è proprio il sindaco Marilena Mauceri.

Favara, il sindaco smentisce: "Non ho il Covid". Ma ci sono due casi

Altri due positivi a Favara. Ad annunciarlo è il sindaco Anna Alba che, peraltro, smentisce le indiscrezioni secondo cui la stessa sia stata contagiata. "Ho ricevuto tanti messaggi, vi assicuro che non è vero". Dei due nuovi "veri" contagiati, sempre secondo quanto spiega il sindaco uno è del tutto asintomatico e l'altro ha lievi sintomi. Si registra anche una guarigione.

Campobello, un altro contagiato

"L'Asp ha notificato ufficialmente un altro caso. È in isolamento da diversi giorni e per fortuna sta bene. Auguro una pronta guarigione. Ad oggi siamo a 10 contagiati". L'annuncio è del sindaco di Campobello, Giovanni Picone che aggiunge: "Il virus non arretra. Manteniamo alta l’attenzione. Facciamolo per noi, per i nostri cari e per chi ci sta intorno".

Canicattì, altri dieci casi: il sindaco chiude una scuola

"Oggi si registrano ulteriori dieci nuovi contagi al Covid19. Nessun decesso e nessuna guarigione". Lo annuncia il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. "La maggior parte di questi nuovi casi - aggiunge - sono riconducibili all'indagine epidemiologica condotta in questi giorni. Riteniamo, purtroppo, che i numeri possano continuare ad aumentare. Proprio oggi pomeriggio ho disposto la chiusura della scuola dell'infanzia plesso "La Carrubba" nel quale è stato accertato la positività di una operatrice scolastica, non residente in città".

Santa Margherita, altri due casi

Due nuovi positivi a Santa Margherita Belice. Si tratta di un anziano di 84 anni e una donna di 30. Una persone, invece, è guarita. Sono 44, in tutto, gli attuali positivi.

(Ore 20,50)