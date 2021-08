Coronavirus, il bollettino dell'Asp: solo tre contagi, ma 6 nuovi ricoveri e un morto

Sale a quota 53 il numero di pazienti che è assistito in ospedale, anche se solo 2 sono in terapia intensiva

Sono solo 3 i nuovi casi di positività riscontrati a fronte di 293 tamponi in provincia di Agrigento nella giornata di ieri. A dirlo è il consueto bollettino dell'Azienda, che però indica anche 6 nuovi ricoveri e un decesso. Si tratta, come noto, della giovane mamma di Realmonte uccisa dal Coronavirus. Sono invece 82 i guariti e bene 865 i nuovi tamponi realizzati, i cui esiti si conosceranno soltanto domani.

Certo è che resta alta la pressione del virus sulla nostra provincia che, stando ai dati del Cnr, ha finora fatto registrare un'incidenza di 135 casi ogni 200mila abitanti.

La situazione negli ospedali

Cresce ancora la pressione sui reparti. Sono attualmente 50 (+3) le persone ricoverate in degenza ordinaria (32 al "Fratelli Parlapiano", 13 al "San Giovanni di Dio" e 5 in ospedali fuori provincia), 1 in strutture lowcare (-1) e 2 in terapia intensiva (dato stabile) entrambi al "Fratelli Parlapiano" di Ribera).

I dati Comune per Comune

Agrigento: 153 positivi (-7, due dei positivi sono migranti ospitati da una comunità); Alessandria della Rocca: 13 (stabile); Aragona: 19 (-1); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 3 (stabile); Caltabellotta: 30 (-8); Camastra: 5 (stabile); Cammarata: 27 (-3); Campobello di Licata: 56 (stabile); Canicattì: 136 (-2); Casteltermini: 27 (-1); Castrofilippo: 1 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Cianciana: 1 (stabile); Comitini: 1 (stabile); Favara: 244 (-19); Grotte: 2 (stabile); Joppolo Giancaxio: 10 (stabile); Licata: 35 (-8); Lucca Sicula: 1 (stabile); Menfi: 16 (stabile); Montevago: 1 (stabile); Naro: 32 (-4); Palma di Montechiaro: 58 (-5); Porto Empedocle: 77 (-4); Raffadali: 58 (-2); Ravanusa: 32 (-2); Racalmuto: 28 (stabile); Realmonte: 19 (-1); Ribera: 13 (-4); Sambuca di Sicilia: 4 (stabile); San Biagio Platani: 6 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 42 (-1); Santo Stefano Quisquina: 5 (stabile); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 9 (stabile); Sciacca: 32 (-8); Siculiana: 43 (stabile, ma 33 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

Sulle navi quarantena ci sono al momento 142 migranti.

A questi casi si aggiungono 6 ricoveri (ma non si trovano nel totale) riguardanti persone residenti fuori provincia.

Sono "Covid free": Calamonaci, Montallegro e Villafranca Sicula.