Schizzano i casi di Coronavirus a Palma di Montechiaro: 25 i nuovi positivi

Sono 25 i nuovi casi di Covid-19 registrati a Palma di Montechiaro in sole 24ore. Il numero dei positivi quindi sale dai 61 comunicati ieri dall'Azienda sanitiaria provinciale agli attuali 86. Il sindaco Stefano Castellino ha quindi deciso di mettere in strada un'automobile del Comune dotata di megafono per invitare la gente a restare a casa, per quanto ricordiamo che la città è già in zona rossa e quindi il divieto di circolazione senza giustificato motivo è già vigente.

"A questo punto - dice Castellino - ordino ai miei concittadini di rimanere tappati a casa e di rispettare, quindi, le regole della zona rossa. Non è accettabile questa irresponsabilità ed assenza di rispetto per se e per ci sia accanto. Ho allertato le Forze dell'Ordine, che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione, ma credo che non occorra una multa per far capire che si deve restare a casa. Ricordo che sono, assolutamente, vietati gli assembramenti e le feste ed è consentito uscire di casa solo per urgenza o motivi di lavoro o ancora di necessità".