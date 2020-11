Coronavirus, casi tra il personale dell'ospedale San Giovanni di Dio

La voce circolava da alcuni giorni con grande preoccupazione tra i lavoratori, senza che però sia finora arrivata alcuna posizione formale da parte dell'Azienda sanitaria. Adesso per il "bubbone" sembra essere scoppiato: all'interno dell'ospedale "San Giovanni di Dio" si sarebbero infatti registrati numerosi casi di positività tra medici e personale sanitario.

Si parlerebbe di una ventina di persone in totale che sarebbero risultate affette dal Covid-19: in questo momento stiamo aspettando risposte-precisazioni da parte dell'Azienda che abbiamo richiesto per le vie brevi.