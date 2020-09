Nuove restrizioni antiCovid dalla Regione, Musumeci: "E' mancato il senso di responsabilità"

Con l'incremento crescita dei casi di Coronavirus il governatore della Regione, Nello Musumeci, si dice pronto ad una nuova ordinanza con regole più ferree per scongiurare la diffusione del contagio.

Coronavirus, in Sicilia altri 107 contagiati: 9 persone positive nell'Agrigentino

Tra le probabili misure, ci potrebbe essere anche quella dell’obbligo, per tutti i cittadini, di indossare le mascherine all’aperto. Ad Agrigento, per partecipare al convegno nazionale della Fidapa, il presidente della Regione Musumeci, dai microfoni di AgrigentoNotizie, non anticipa i contenuti della prossima ordinanza. “Non posso essere esplicito sui contenuti dell’ordinanza – ha detto Musumeci – è chiaro che l’aumento dei contagi, impone ulteriori misure restrittive che avremmo potuto evitare, se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva”. Il presidente della Regione, esclude un imminente nuovo lockdown che penalizzerebbe ulteriormente il tessuto economico dell’Isola.