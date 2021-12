Il Covid corre veloce e i contagi aumentano, Musumeci: "Se necessario pronto a dichiarare zone rosse"

I dati collocano l'Isola in zona gialla, manca di fatto solo la data del cambio di fascia, ma il governatore si dice pronto ad adottare provvedimenti ad hoc per le aree con maggiore diffusione del virus. Massima attenzione anche al fronte economico: "Le strutture commerciali ed economiche non devono mai chiudere"