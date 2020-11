Il Coronavirus fa un'altra vittima nell'Agrigentino, muore un 67enne

Il Coronavirus fa un’altra vittima nell’Agrigentino. A perdere la vita è un uomo di 67 anni. Il sambucese era ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva di Sciacca. L’uomo, molto conosciuto in città, lavorava nel mondo dell’edilizia. Il 67enne non soffriva, secondo quanto emerso, di patologie pregresse. Si tratta dell'ottava persona di Sambuca di Sicilia morta per via del Coronavirus.

I contagi intanto aumentano. Nuovi casi sono stati ufficializzati a Licata (ben 8) e a Palma. Ieri, il ministero della Salute ha attribuito 110 casi ad Agrigento e provincia. Oggi, sempre il ministero, ha conteggiato 8 tamponi positivi. E' un mistero però su dove si siano registrati questi nuovi casi perché non è arrivato - né ieri, né al momento - il bollettino con i dati dell'Asp sulla sorveglianza epidemiologica. Non ci sono inoltre, tranne qualche comunicazione istituzionale (sindaci o polizia municipale), informazioni da parte dei vari sindaci della provinci

Licata è a 47 casi

Tre guariti e un otto positivi al Covid-19 a Licata che è, in quella che ormai è diventata un'autentica altalena, a quota 47 contagiati. La polizia municipale ha prima reso noto un nuovo contagio e poi altri 7. "Sono in corso le notifiche dei relativi provvedimenti di obbligo di isolamento domiciliare" - spiegano dal comando dei vigili urbani - . I nuovi contagiati sono tre bambini di 10 anni e uno di 12. Ed ancora una 17enne, un 22enne, una 43enne e un 66enne.

Nuovo contagiato a Palma

Palma di Montechiaro conta un nuovo contagiato. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Castellino. "L'Asp di Agrigento ha appena comunicato un nuovo caso positivo, trattasi di un focolaio già esistente". Il sindaco ha anche annunciato un nuovo guarito da Covid 19. Le persone attualmente positive al virus sono in tutto 16.

+5 contagiati a Santa Margherita di Belice

Ci sono cinque nuovi casi di Covid 19 a Santa Margherita di Belice. Ad annunciarlo è il sindaco Franco Valenti. Si tratta di tre signore rispettivamente di anni 88, 62 e 37, un signore di anni 40 e una bambina di 2 anni.

"Stiamo provvedendo - continua il sindaco - alla notifica formale agli interessati dei provvedimenti di 'permanenza domiciliare per quarantena con sorveglianza attiva. Covid-19 e stiamo predisponendo tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa. Al momento nel nostro Comune sono 43 i casi confermati di positività".

