Coronavirus, c'è un'altra vittima: muore 56enne di Montevago

Montevago è in lutto. Il Covid-19, nonostante i disperati tentativi dei medici per salvarlo, ha ucciso Bernardo Triolo, 56 anni, originario di Montevago, segretario del Comune di Marsala. Il professionista - molto stimato sia nell'Agrigentino che nel Trapanese, ma non soltanto - era ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Intanto, stamani, a Licata sono state comunicate altre 4 guarigioni e il numero degli attuali positivi è sceso a 56.