Coronavirus, c'è un'altra vittima: muore 56enne ex sindaco di Montevago

Montevago è in lutto. Il Covid-19, nonostante i disperati tentativi dei medici per salvarlo, ha ucciso Bernardo Triolo, 56 anni, già sindaco nel 1993-1994 di Montevago, segretario del Comune di Marsala. Il professionista - molto stimato sia nell'Agrigentino che nel Trapanese, ma non soltanto - era ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Ad esprimere cordoglio per la morte dell'uomo è stato il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Triolo ha infatti ha ricoperto al Comune di Sciacca la carica di segretario per alcuni mesi durante l’amministrazione guidata dal sindaco Vito Bono, dal settembre al dicembre 2009. Cordoglio ha espresso anche il sindaco di Montavago Margherita La Rocca Ruvolo che ha annunciato: "Verrà allestita la camera ardente nella sala consiliare del Comune da oggi pomeriggio fino alle 15 di domani quando verranno celebrati i funerali. Sarà proclamato il lutto cittadino”.

Intanto, stamani, a Licata sono state comunicate altre 4 guarigioni e il numero degli attuali positivi è sceso a 56.