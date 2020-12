Coronavirus, ancora un decesso a Canicattì: 3 vittime nel giro di poche ore

Ancora un morto. Il terzo - nel giro di pochissime ore - a Canicattì. Ai decessi del 47enne e della 52enne, registratisi ieri, oggi si aggiunge quello di un 68enne. A darne notizia è il sindaco Ettore Di Ventura: "In queste ultime ore giungono notizie tristi che colpiscono il cuore della nostra comunità. Al decesso già comunicato ieri di un nostro concittadino di 47 anni, si aggiunge il decesso di una signora di 52 anni e la dipartita di un nostro concittadino di 68 anni. Di fronte ad un decesso non conta l'età e neanche le patologie pregresse. Gli affetti più intimi vengono strappati ai propri cari e in questi momenti difficili, abbiamo il dovere di unirci al dolore dei familiari".