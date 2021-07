Coronavirus, sono 119 i nuovi positivi: ci sono anche 10 ricoveri e 3 morti

Dopo un giorno a contagi quasi zero, l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento riporta numeri assolutamente allarmanti nel nuovo bollettino.

Sono infatti 119 i tamponi positivi riscontrati nella giornata di ieri, di cui 10 sono i soggetti che sono stati ospedalizzati. Tre purtroppo i nuovi morti: si trattava di cittadini di Favara, Naro e Palma di Montechiaro. Sono solamente 17 i guariti.

La situazione negli ospedali

Dei 30 agrigentini ospedalizzati, 25 sono in degenza ordinaria/subintensiva all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Quattro si trovano in strutture lowcare e sono 3 quelli in terapia intensiva sempre nella struttura ospedaliera di Ribera. Fra i ricoverati anche 7 cittadini non residenti in questa provincia e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 89 positivi (+11); Alessandria della Rocca, 5 (dato invariato); Aragona: 12 (+3); Burgio: 1 (-1); Caltabellotta: 83 (+4); Camastra: 3 (dato invariato), Cammarata: 35 (+4); Campobello di Licata: 12 (-1); Canicattì: 25 (+8); Casteltermini: 6 (+4); Cianciana: 1 (dato invariato); Favara: 238 (+10); Grotte: 1 (dato invariato); Joppolo Giancaxio: 6 (dato invariato); Licata: 25 (-3); Lucca Sicula: 2 (dato invariato); Menfi: 6 (dato invariato); Montallegro: 1 (dato invariato); Naro: 26 (-1); Palma di Montechiaro: 90 (-3); Porto Empedocle: 91 (+10); Raffadali: 30 (+12); Ravanusa: 25 (+2); Racalmuto: 2; Realmonte: 13 (+4); Ribera: 6 (+2); Sambuca di Sicilia: 6 (dato invariato); San Giovanni Gemini: 37 (+4); Santo Stefano Quisquina 9 (dato invariato); Sciacca: 24 (-3); Siculiana: 26 (dato invariato) ma 25 sono migranti ospitati a "Villa Sikania".

Sono 64 i migranti positivi sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino.

Sono ancora Covid-free: Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Montevago, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.