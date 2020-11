Coronavirus, il ministro ha firmato: la Sicilia resta "zona arancione"

Confermato. Esattamente per come, ieri sera, preannunciava il presidente della Regione Nello Musumeci, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure anti-Covid adottate per le Regioni. Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta restano "zone arancioni".

La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.