Mercatini settimanali, Miccichè ci ripensa: "Non li chiudo ma osserviamo meglio le regole"

"Ho incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria i quali mi hanno chiesto di non chiudere i mercatini settimanali perché sarebbero troppo penalizzati. Abbiamo quindi concordato di farli rimanere aperti, ma con maggiore attenzione da parte di tutti ai distanziamenti sociali, all'uso della mascherina e del gel disinfettante".

Lo ha detto il sindaco Franco Miccichè annunciando di avere, per il momento, cambiato idea in merito alla decisione di disporre la chiusura dei mercatini settimanali per contenere il contagio da Coronavirus.

Miccichè aggiunge: "Manderemo il personale della polizia municipale con l'ausilio anche della protezione civile provinciale per controllare che queste regole vengano rispettate. In caso contrario chiuderemo tutto nell'interesse della popolazione".